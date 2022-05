39A otso tRAVESSA D’eNCAMP 2022

Actualitzada 29/05/2022 a les 06:37

Recorreguts:OTSO Travessa d'Encamp 7K: "Recorregut popular", Hora: 10.30 hOTSO Travessa d'Encamp 12K: "Copa d'Andorra de Cadets" Hora: 09.45 hOTSO Travessa d'Encamp 21K: "Mitja Marató Copa d'Andorra". Hora: 09.00 hEncamp.Sessió de tech-house per acompanyar l'hora del vermut. Hora: 12.30 h.Andorra la Vella.Audicions gratuïtes i d'entrada lliure de les formacions inscrites al concurs. Escoltarem música de cambra interpretada pels més joves i per professionals. Els grups participants a la final rebran el premi del públic, a partir de les votacions dels assistents. Hora: 9 h.Canillo.Una pel·lícula encantadora dels creadors d’El Grúfal i el drac Zog, acompanyada d’altres petites històries sobre l’amistat i l’harmonia entre companys. Hora: 10.30 h.Andorra la Vella.Faune és una sèrie de 10 pòsters de gran format pensats per ser vistos amb una aplicació de realitat augmentada. Clica el botó “començar”, apunta a un cartell amb la càmera i deixa que l’animació virtual comenci. A diversos espais. Andorra la Vella.NFT’s What the F*ck? és la primera exposició pública a Andorra de cryptoart, comunament anomenat NFT. Hora: 16 h a 20 h.Andorra la Vella.Activitat artística familiar per connectar el món del cinema amb l’experiència artística a través de la pintura a l’aire lliure. Hora: de 10.30 a 13.30 h.Andorra la Vella.A partir d’un seguit de retrats fotogràfics, barrejarem imatges de diferents estils i èpoques, formes geomètriques i colors, posant especial atenció a les mirades. Al final de l’activitat cada participant haurà creat una imatge nova amb un nou significat! Hora: de 10.30 a 14 h.Andorra la Vella.La revolta dels contes és una adaptació del best-seller de Roald Dahl, Revolting Rhymes, per part dels productors d’El Grúfal i El Nadal del senyor Branquilló. És una pel·lícula que recupera personatges i relats clàssics coneguts per tothom per donar-los la volta i introduir-hi girs enginyosos, sorprenents i rabiosament actuals. Hora: 12 h.Andorra la Vella.Anna Andreu torna de nou per presentar La mida, el seu nou disc. Vuit cançons que immediatament s'han convertit en unes perfectes successores del peculiar estil que la caracteritza i que tant ens va atrapar en Els mals costums. Hora: 12 h.Plaça del Poble. Andorra la Vella.