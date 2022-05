Més sèries Star Wars

Actualitzada 28/05/2022 a les 06:44

Disney i Lucasfilm, propietaris de la marca Star Wars, van presentar ahir els seus plans per a la franquícia galàctica, que sumarà quatre noves sèries de televisió, Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka i Skeleton Crew. Aquests plans deixen aparcat, almenys de moment, el retorn a la pantalla gran.Després de l’immens èxit de The Mandalorian, la ficció que es va convertir en el vaixell insígnia de la plataforma Disney+, l’estudi va entrar en una cursa per llançar sèries ambientades en l’univers que George Lucas va inaugurar el 1977. La lucrativa franquícia porta a terme aquests dies l’Star Wars Celebration, un esdeveniment organitzat al sud de Califòrnia que reuneix milers de fanàtics de la saga per intercanviar objectes col·leccionables, disfresses i conèixer, de primera mà, alguns dels responsables de la factoria.Entre les novetats, precisament ahir es va estrenar un plat fort amb el retorn d’Ewan McGregor com a Obi-Wan Kenobi, el personatge que es va convertir en un dels favorits per a la legió de seguidors de la saga. La sèrie homònima mirarà d’enganxar el públic amb una trama que Disney ha mantingut top secret. Més endavant, el 31 d’agost, un altre actor de l’univers Star Wars, el mexicà Diego Luna, donarà curs al seu personatge amb una ficció pròpia: Andor, centrada en el protagonista de Rogue One. La sèrie constarà de 12 capítols inicials i ja té confirmada una altra tanda de 12 episodis.Una altra de les grans novetats va ser la confirmació que el britànic Jude Law liderarà el repartiment d’una altra ficció televisiva ambientada en Star Wars i protagonitzada per quatre nens que es perden en l’univers galàctic. En la sèrie, titulada Skeleton Crew, treballaran pesos pesants del cinema comercial com Jon Watts i Chris Ford. El rodatge començarà aquest mateix any i té previst estrenar-se el 2023, quan els espectadors també coneixeran el resultat d’Ahsoka, un format derivat de The Mandalorian i que protagonitzarà Rosario Dawson.Ni Lucasfilm ni Disney van avançar detalls sobre el futur de la marca al cinema. La saga té reservada una estrena per al Nadal del 2023, segons els plans més recents de l’estudi, però no hi ha res en concret.