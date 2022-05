Actualitzada 28/05/2022 a les 06:45

Dues parelles es troben per resoldre –des de la perspectiva del món perfecte, correcte i civilitzat– un incident protagonitzat pels seus fills petits. Hora: 21 h. Auditori Claror del Centre Cultural i deSant Julià de Lòria.Presentació de la primera novel·la de l’escriptora catalana Laura Garcia-Martín. Hora: 19 h.Andorra la Vella.07.30 h: pujada popular a Canòlich08 h: aviada de coets i missaDe 09.30 a 11.30 h i de 13 a 14 h: benedicció dels pans de Canòlich.10 h: missaal santuari de Canòlich11 h: ballada de sardanes12 h: missa i benedicció.Sant Julià de Lòria.Sessió de progressive melòdic molt energètic. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Amb Rigo Pex. Rebem amb els braços oberts aquest eclèctic mestre de les pistes de ball i a la seva Game Boy per fer-nos ballar en directe a 8 bits com no havia passat mai abans al festival! Hora: 22.30 h.Andorra la Vella.Classe magistral solidària de zumba en benefici de Creu Roja Andorrana. Hora: 18 h. Antiga caserna de bombers. Andorra la Vella.L’Associació protectora dels animals i de la biodiversitat Laika i Puzzle Locura organitzen el primer Torneig de puzle solidari. Tots els beneficis aniran destinats a l’associació protectora dels animals i de la biodiversitat Laika. Hora: 10 h.. La Massana.recorregut professional capaç de plasmar qualsevol idea en una superfície amb les seves pintures en esprai. Hora: 18 h.Andorra la Vella.Colby Smith és un cineasta que viatja pel món i crea documentals, pel·lícules experimentals i art digital. Ara visita Andorra per crear aquestes pel·lícules. Hora: 10 h.Andorra la Vella.Aquesta hibridació entre arts escèniques i audiovisuals expandeix fins a l’infinit les capacitats tècniques i expressives, i obre als professionals dels dos mitjans un nou present ple de possibilitats. Hora: 10.45 h.Andorra la Vella.Visita guiada. Hora: a les 12 h i a les 17 h.Ordino.