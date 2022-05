Retorn al 'paradís'

Actualitzada 27/05/2022 a les 06:41

SUSPÈS EL FINAL D''FBI' PEL TIROTEIG A TEXAS

El tiroteig ocorregut dimarts en un col·legi de primària de Texas, el segon que es produeix als EUA en 10 dies, ha tingut també impacte en l'àmbit televisiu. CBS va decidir suspendre l'emissió del final de la quarta temporada d'FBI per les similituds de la trama de l'episodi amb el que va passar, informa Deadline. Sota el títol Prodigal Son, l'episodi mostrava els esforços de l'esquadró protagonista per impedir un tiroteig en un institut. L'equip començava investigant un robatori d'armes automàtiques i descobria que un dels implicats era un company de classe del fill de Jubal (Jeremy Sisto), que es nega a col·laborar en el cas. Al seu lloc, CBS va emetre una reposició del dotzè episodi d'aquesta tanda, que ja es va poder veure al febrer, i ara com ara no se sap quan es podrà veure el capítol cancel·lat. La decisió va afectar només la sèrie matriu però no els dos spin-offs, FBI: Most Wanted i FBI: International.

Netflix enregistrarà una segona temporada de Bienvenidos a Edén, la sèrie distòpica que protagonitzen Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi i Belinda Peregrín. Creada i dirigida per Joaquín Gorriz (Hay alguien ahí), aquesta ficció de suspens es va estrenar el 6 de maig i sembla que està complint els objectius de la plataforma, que la considera un “èxit”.Segons el servei de streaming, la primera temporada “continua situant-se entre els llocs més alts del Top 10 global de TV (de parla no anglesa) acumulant 116.970.000 hores de visionat des de l’estrena i continua actualment en el Top 10 de 68 països incloent Espanya, França, Alemanya, Turquia, l’Argentina, Mèxic i el Brasil”.A la segona temporada, que ja s’està rodant a Lanzarote, Barcelona i Terol, el misteri i el perill a l’illa continuen creixent i la Fundació Edén dona la benvinguda a nous personatges, interpretats per Carlos Torres (La Reina del Flow) i Nona Sobo (Entrevías), que s’uneixen al repartiment de la sèrie.Reprenen els seus personatges –a més d’Aberasturi, Salamanca i Peregrín– Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Lucía Guerrero, Carlos Soroa, Dariam Coco i Irene Dev, entre altres. Joaquín Górriz i Guillermo López escriuen tots els episodis d’aquesta segona temporada, dirigida per Denis Rovira i Juanma Pachón.