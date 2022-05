‘Cultura i joves: Festival Reteena - Ull-nu pro’

Actualitzada 27/05/2022 a les 06:44

El Festival Reteena va néixer fa 5 anys amb la intenció de crear un espai de descoberta, reflexió i experimentació amb el mitjà audiovisual, fet per joves i per a joves. Curs impartit per: Reteena. Hora: 10.30 h. El Rusc.Andorra la Vella.Dues parelles es troben per resoldre –des de la perspectiva del món perfecte, correcte i civilitzat– un incident protagonitzat pels seus fills petits. Hora: 21 h.Sant Julià de Lòria.El col·loqui ofereix un espai de reflexió i d’informació sobre l’ús quotidià del plàstic en l’àmbit de l’alimentació, la cosmètica i la roba amb el propòsit d’afavorir la conscienciació i el canvi d’hàbits en aquest àmbit. Hora: de 20.30 h a 22 h.Encamp.Amb un directe molt cuidat, Slide t’ofereix un repertori internacional que et farà viatjar per les millors èpoques del pop rock. Hora: 21.30 hores.Andorra la Vella.Joel Andrés (piano), Martí Sansa (piano) i el Quartet Saxos format per Inés Foubert, David Francome, Pere González de Alaiza i el professor Efrem Roca. Hora: 19 h.Andorra la Vella.Encara no t’has sumat a la tecnorumba? Habla de mí en presente és un col·lectiu musical indie per festejar des de la consciència. Hora: de 22.45 h a 24.00 h.Andorra la Vella.La Ruta de la tapa és una activitat gastronòmica que és va iniciar ara fa tretze anys, amb la finalitat de realitzar un recorregut de tapes pels diferents bars i restaurants de Sant Julià de Lòria i fer conèixer la gastronomia de la parròquia i del país de manera distesa i divertida.. Sant Julià de Lòria.I Always Cry For You Like Pink Honey Rain és l’àlbum visual que acompanya totes les cançons del nou disc de The Bird Yellow amb Joan Esteve, Gerard Vidal Barrena i Carlos Robisco. Hora: 17 h.Andorra la Vella.Presentació de curtmetratges.Hora: 18.30 h.Andorra la Vella.A Taste of Nature és un espectacle de l’artista visual Alba G. Corral i la violoncel·lista Björt Rùnars. Juntes, creen un diàleg entre atmosferes visuals projectades al cos i instrument de la violoncel·lista i els sons produïts amb el violoncel (que són processats amb pedals). Hora: 22 h.Andorra la Vella.