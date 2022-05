Contra el cànon oficial

Actualitzada 26/05/2022 a les 06:42

161 MILIONS DE PERSONES VAN SEGUIR EUROVISIÓ

Les tres fases de competició oficial d'Eurovisió 2022, celebrades entre el 10 i 14 de maig al Pala Olímpic de Torí (Itàlia), van ser seguides per una audiència total de 161 milions d'espectadors, segons han informat els organitzadors. En concret, la final va congregar el 43,3% de la quota d'audiència, tres punts més que el 2021 i una xifra que suposa el doble del share mitjà de les televisions que la van emetre. L'èxit va ser encara major en el cas dels joves d'entre 15 i 24 anys, fins a marcar un 56,2%. La dada, que recull només els mesuraments oficials de 34 països (hi van participar 40 en total), suposa un augment de set milions respecte a l'any anterior en aquests territoris. L'èxit va ser molt notori a Islàndia (96,4%), seguida per Noruega (89,1%), Suècia (81,4%) i Finlàndia (72,1%). A més, es va superar el 50% d'audiència a Armènia, Bèlgica, Dinamarca, Estònia, Grècia, Lituània, els Països Baixos, Espanya i el Regne Unit.

Complex, laberíntic i analitzat fins a l’avorriment: així és el món d’Star Wars des que la primera trilogia de George Lucas va començar a generar productes derivats. No obstant això, Tony Gilroy té plans per a aquest cànon presumptament inamovible. El showrunner ha promès que Andor, la sèrie que reprendrà al personatge de Diego Luna a Rogue One, tirarà per terra moltes de les coses de la Galàxia que els fans donen per descomptades. En especial allò relatiu als primers anys després de la proclamació de l’Imperi.“Hi ha certes coses que ocorren durant aquests cinc anys i que són importants i dignes d’atenció”, ha assenyalat Gilroy durant una entrevista amb Vanity Fair. “Hi ha certs personatges que són històrics i als quals el públic apassionat creu entendre i conèixer.” En alguns casos, prossegueix el showrunner, aquest públic té raó. “Però en altres casos pot ser que estigui totalment equivocat.”És probable que la decisió de Gilroy sigui molt arriscada, però tot i així, ha assenyalat que les seves reinvencions no aniran en contra de l’esperit d’uns personatges. Algunes històries seran “el contrari del que els seguidors creien que era veritat. O més interessants del que s’havien imaginat. O mentides, justificades d’alguna manera”. El que sí que promet, en canvi, són moltes sorpreses.Descrita com un “thriller d’espies”, Andor compta en el repartiment amb Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw i Genevieve O’Reilly, a més del mateix Luna. Està previst que la sèrie arribi a la plataforma Disney+ aquest mateix any.