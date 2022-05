‘Silenci, on tourne!’

Actualitzada 25/05/2022 a les 06:44

Espectacle de hip-hop en homenatge al cinema, de la companyia campiona del món de hip-hop. Hora: 21 h.Ordino.Film de Clara Roquet. La família Vidal passa a la seva casa d’estiu les últimes vacances de l’àvia, l’Àngela, que pateix Alzheimer avançat. Per primera vegada a la seva vida, la Nora, de 14 anys, sent que no troba el seu lloc. Tot canvia amb l’arribada de la Libertad, de 15 anys, la filla de la Rosana, la dona que cuida l’Àngela. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.El camí de l’heroi és un taller que, des de la mirada del coaching, convida els joves de 12 a 17 anys a viure la vida com si fos una aventura èpica en lloc d’afrontar-la des de la posició de víctima. Hora: 17 h. Espai Jovent del comú. Escaldes-Engordany.La biblioteca comunal d’Encamp acollirà l’entrega de premis amb els guanyadors del concurs de punts de llibre 2022. Hora: 18 h.Encamp.llarGmetratge de Monty PythonL’associació de creadores i creadors La Xarranca presenta una obra col·lectiva en què aprofita el nom del seu espai propi (La Peixera) per proposar un joc de paraules i retre homenatge a la mítica escena del grup anglès Monty Phyton.Escaldes-Engordany.Fins al 31 de maig.Faune és una sèrie de 10 pòsters de gran format pensats per ser vistos amb una aplicació de realitat augmentada. Clica el botó començar, apunta a un cartell amb la càmera i deixa que l’animació virtual comenci. A totes hores.Andorra la Vella. Fins al 29 de maig.Pecats, La creativitat rau a fer invisible el visible, Homo in Naturam i Umbra són quatre dels projectes que s’han estat treballant durant el curs i que pertanyen a Robert Verdaguer, Maria del Mar Sánchez, Laura Magallon i Andrea Alsina.Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.Exposició de fotografia i portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de juny del 2022.L’exposició de l’artista Judit Gaset, amb què s’enceta aquesta nova etapa de la Sala d’exposicions del Govern, és la primera d’un projecte que, sota el títol Trajectòries, vol mostrar el treball dels artistes de casa nostra amb més de trenta anys de trajectòria i que no han estat mai objecte de cap exposició individual per part del ministeri de Cultura.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny del 2022.