Nou 'thriller' a Netflix

Actualitzada 25/05/2022 a les 06:40

'SIN LÍMITES' S'ESTRENA EL 10 DE JUNY

Cinc segles després de completar-se la primera volta al món, Amazon Prime Video celebrarà la gesta amb el llançament de Sin límites, una minisèrie de sis episodis que dramatitza tot allò succeït en l'odissea encapçalada per Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano. Amb prou feines tres setmanes després de llançar les primeres imatges en moviment de la ficció, Amazon ha compartit ara el primer tràiler complet, revelant, a més, la data en la qual podrem veure aquesta aventura en la plataforma: el 10 de juny vinent. Sin límites repassa els tres anys de viatge, que va arrencar el 10 d'agost del 1519, quan Magallanes va partir des de Sevilla amb 200 mariners. L'objectiu era trobar una nova ruta comercial, però finalment van acabar recorrent gairebé 70.000 quilòmetres i donant la primera volta completa al globus terraqüi. Rodrigo Santoro i Álvaro Morte donen vida a Magallanes i Elcano, respectivament.

Després de posar en marxa Smiley, Netflix no ha trigat a activar el rodatge d’El silencio, l’altra ficció original que va anunciar l’octubre del 2021. En aquest cas ens trobem davant un thriller signat per Aitor Gabilondo, un dels referents televisius d’Espanya, que ve de signar Patria i de produir Entrevías, i que, una vegada més, s’envoltarà d’un elenc de luxe per materialitzar la seva proposta.El principal protagonista del projecte serà Arón Piper, que donarà vida a Sergio Ciscar, un jove que és posat en llibertat després de complir sis anys de condemna per haver assassinat els pares quan era menor d’edat. Al llarg de l’estada entre reixes, no ha col·laborat amb la justícia en cap moment, la qual cosa el converteix en un absolut misteri i en un potencial perill social. Un equip de psiquiatres haurà de complir la missió d’endinsar-se en la ment de Sergio per dirimir si tornarà a matar.El repartiment està completat per Almudena Amor, Aitor Luna, Aria Bedmar, Ramiro Blas, Cristina Kovani, Mikel Losada i Manu Ríos, que torna a coincidir amb Piper després d’haver compartit trama a Élite.Gabilondo ha volgut expressar així la seva visió del projecte, que consta de sis episodis: “És un thriller psicològic sobre els monstres que engendren els silencis i les paraules no dites. La indagació en la personalitat d’un jove inexplicablement violent, i el temerari acostament d’una psicòloga a la seva ment.”