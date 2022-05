Rodatge en marxa

Actualitzada 24/05/2022 a les 06:51

RICKY MARTIN, EN UNA COMÈDIA A APPLE TV+

El cantant porto-riqueny Ricky Martin participarà en una sèrie d’Apple TV+ titulada Mrs. American Pie, en el principal paper masculí, segons van confirmar ahir tant ell mateix a la xarxa social Twitter com la seva oficina de representació a Puerto Rico. L’intèrpret va copiar sense comentaris a Twitter una informació del mitjà digital Deadline en la qual s’indica “en exclusiva” que Martin s’ha sumat a un elenc del qual també formen part Kristen Wiig i Allison Janney. Els seus representants a Puerto Rico van dir que Ricky Martin actuarà a Mrs. American Pie, sense oferir més detalls.



La sèrie està basada en una novel·la de Juliet McDaniel i el cantant interpreta el paper de Robert, diu Deadline. Wiig encarna Maxine Simmons, una exreina de bellesa recentment divorciada que intenta entrar a l'exclusiva societat de Palm Beach, al sud de Florida, a final de la dècada del 1960.

Atresmedia continua esprement la febre nostàlgica amb diferents marques que van ser un èxit en les últimes dècades. Després del retorn de Los hombres de Paco, Física o química o El Internado i abans del reinici d’Un paso adelante, Atresplayer Premium inicia el rodatge de la segona temporada de la nova etapa de Los protegidos, que manté el repartiment original i suma noves incorporacions.Marta Torné, Esmeralda Moya i Raúl Mérida reprendran els seus papers per continuar narrant les històries de Julia, Claudia i Leo. D’aquesta manera, la ficció de Buendía Estudios i Boomerang TV reuneix en una mateixa temporada pràcticament tot l’elenc de la sèrie original.Més enllà d’aquests retorns, Los protegidos: ADN comptarà amb la participació dels actors José Sospedra, Emilio Buale, Irina Bravo, Gabriela Andrada, Raquel Pérez, Ángel Martínez, Xavi Caudevilla i Anna Nacher, que s’uneixen al repartiment encapçalat per Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés i Gracia Olayo, entre altres.La nova tanda de capítols arrencarà amb les esperades noces de Sandra i Culebra, els icònics personatges encarnats per Ana Fernández i Luis Fernández, Perla. Un esdeveniment que servirà d’excusa per tornar a reunir tota la família i que serà el desencadenant de moltes trames de la temporada.