És hora que facis ús del recurs interior que sempre has sabut que existia. La teva habilitat per curar-se és extraordinària, i no té sentit negar-ho per més temps. La teva ment és com una esponja, assedegada per absorbir nous coneixements o practicar arts curatives. Potser avui passis temps buscant en una llibreria de New Age. O per què no passes una hora relaxant sobre una taula de massatge?