La 'House of cards' russa

El productor ucraïnès Alexander Rodnyansky, en el currículum del qual figuren títols com Leviathan o Sin amor, està treballant en una nova ficció televisiva, en aquesta cas sobre l’ascens al poder de Vladímir Putin. Amb el títol All the Kremlin’s Men, pretén relatar “la veritable i terrorífica història de com l’home que va canviar el món va arribar al poder per a aconseguir-ho”, recull la publicació Variety.AR Content, la divisió americana de la productora de Rodnyansky, treballa activament en aquest projecte, que parteix del llibre supervendes del prestigiós periodista Mikhail Zygar, basat en entrevistes amb polítics del cercle de confiança de Putin. Zygar havia exercit amb anterioritat com a cap de redacció del canal de notícies independent Dozhd, que va ser desmantellat al començament de la invasió a Ucraïna, ara fa tres mesos.La sèrie explicarà així la història de com “un modest exoficial del KGB es va acabar convertint en un dels polítics més temuts del món, corrent les cortines del que succeeix a l’altre costat dels murs del Kremlin”, i també de “com opera el cercle íntim del president Putin”. Tot això, afegeixen, servirà per a entendre els esdeveniments previs a l’ofensiva a Ucraïna.El productor l’arriba a descriure com una House of Cards russa, que “representarà no tan sols les maquinacions dels diferents agents sinó que traçarà l’evolució de la ment de Putin”. En concret, l’efecte de la guerra de l’Iraq, així com de les revolucions de Geòrgia i Ucraïna, derivarà en l’obsessió del president de la Federació Russa amb teories de la conspiració. A això també contribuirà el cercle de confiança del polític petersburguès, que “va explotar les seves pors més profundes i la seva desconfiança cap a Occident”.De moment, no hi ha cadena o plataforma assignada per a aquest projecte, si bé AR Content té un acord per al desenvolupament prioritari de produccions per a Apple TV+. Això porta a pensar en el servei de streaming d’Apple com a possible casa, tot i que no hi ha encara res tancat en estar el projecte en una fase molt embrionària.