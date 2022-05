Gaset Flinch

Actualitzada 23/05/2022 a les 06:43

L’exposició de l’artista Judit Gaset, amb què s’enceta aquesta nova etapa de la Sala d'exposicions del Govern, és la primera d’un projecte que, sota el títol TRAJECTÒRIES, vol mostrar el treball dels artistes de casa nostra amb més de trenta anys de trajectòria i que no han estat mai objecte de cap exposició individual per part del ministeri de Cultura.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny del 2022.Aquesta volta ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Farem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut en la història de la parròquia. Hora: 10.30 h.Escaldes-Engordany.Aquesta activitat ens permet visitar, d’una forma distesa, els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el Centre Històric. Hora: 16 h.Andorra la Vella.Vinguin a gaudir d'Andorra la Vella quan enfosqueix. En el marc d'un agradable passeig per la parròquia que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color, contribuint a alegrar considerablement els nostres sentits. Hora: 21 h.Andorra la Vella.Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp. Fins al 31 de desembre.Exposició de fotografia i portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de juny del 2022.