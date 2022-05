Torna 'Black Mirror'

Actualitzada 18/05/2022 a les 06:10

La popular sèrie distòpica Black Mirror tindrà sisena temporada, una tanda de nous capítols que podrà veure’s a Netflix. De fet, els seus productors ja es troben treballant en el càsting, segons ha informat en exclusiva el mitjà especialitzat Variety.La notícia ha suposat tota una sorpresa per als seguidors d’aquesta producció de ciència-ficció perquè el creador, Charlie Brooker, va afirmar ara fa dos anys que “el món ja era massa fosc” per fer una altra temporada de Black Mirror. Ara, sembla que s’ha replantejat les intencions inicials.Segons Variety, la plataforma Netflix, que compta amb els drets de la sèrie, està treballant en la selecció d’intèrprets, un procés del qual sortirà l’elenc per protagonitzar el nou lliurament de la ficció. El repartiment de la cinquena temporada va estar conformat per Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abul-Mateen II o Miley Cirus. Ara com ara, es desconeix com està avançant el càsting.D’acord amb aquesta informació, el nombre de capítols de la sisena part de Black Mirror superarà el de l’anterior, que va comptar únicament amb tres episodis. De moment, no se saben més detalls sobre la seva data d’estrena i de les temàtiques que abordarà aquest lliurament que, a més, evolucionarà cap a una imatge i un estil més cinematogràfics.Una aposta que continua la tendència dels seus productors, Charlie Brooker i Annabel Jones, per incorporar elements del cinema a la pantalla petita en un format que narra històries distòpiques independents amb una durada de més d’una hora.La sèrie, que va posar el focus sobre el costat més tèrbol de la tecnologia i el seu impacte en la societat, tornarà amb la incertesa entre el públic de si incorporarà alguna referència a la pandèmia de la covid-19.