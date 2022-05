Avui probablement et despertaràs, miraràs al voltant del teu entorn familiar i t'adonaràs que hi ha molt de marge de millora. Afortunadament, ets la persona indicada per a la feina. Ets una persona creativa i tens un gran talent per a la decoració (fins i tot si no te n'adones). Com que és probable que tinguis algunes visites aquesta nit, per què no passes el dia reorganitzant i engalanant casa teva? Posa un toc casolà amb fotografies familiars emmarcades en una taula i una col·lecció de les favorites en una altra. No calen diners per fer que una casa sigui acollidora, només amor.