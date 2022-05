Concert de Mans Unides

Actualitzada 18/05/2022 a les 06:12

Amb Guillem Tudó, Blue Note Band i Martha Roquett. Entrada: 5 euros. Venda d’entrades el mateix dia del concert a taquilla a partir de les 19.30 h.Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.Lennon desenvolupa un podcast de música i converses amb artistes que admira. Això farà que s’inspiri per perseguir les seves pròpies ambicions musicals. Entrada: 5 euros (no socis) · 3 euros(socis).Hora: 21.30 hAndorra la Vella.Visita a la instal·lació de producció a escala nacional d’Aixovall. L’objectiu de la visita és apropar la gent a les energies renovables.Hora: 18 h.Sant Julià de Lòria.Exposició de vestits típics de l’Índia i d’Ucraïna. Taller de pinyates, conferència Import-Export cultural d’Andorra, exposició Interculturalitat.Fins al 21 de maig del 2022.Un any més es presenta, conjuntament amb la CNAU (comissió nacional andorrana per a la Unesco), l’exposició itinerant Art Camp Colors per al planeta. Aquesta mostra és fruit d’una selecció de pintures creades en la cinquena edició de la iniciativa que va tenir lloc a Andorra l’any 2016.Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h.Escaldes-Engordany.Fins al 21 de maig del 2022.L’exposició Gaset Flinch recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principi dels anys noranta del segle XX fins a la seva darrera obra, realitzada expressament per a aquesta exposició.Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp. Fins al 31 de desembre.Exposició de fotografia i portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de juny del 2022.