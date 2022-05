Retorn doble

Actualitzada 17/05/2022 a les 07:21

Doctor Who està vivint una transició molt prometedora. La tretzena encarnació del viatger temporal, que continua estant en mans de Jodie Whittaker, arribarà a la seva fi la tardor d’aquest mateix any amb una última aventura que comptarà amb moltes cares conegudes. Després, arribarà el torn de Ncuti Gatwa de controlar la Tardis, però l’actor de Sex Education no estarà sol en aquesta empresa tan èpica.Pocs dies després de confirmar el fitxatge de Gatwa, la BBC ha informat que dos estimats intèrprets tornaran a la franquícia. Més d’una dècada després del tancament de la seva etapa, el desè doctor, David Tennant, està de retorn. Així doncs, l’actor serà present en el 60è aniversari de la sèrie, com ja ho va estar per als 50 anys, quan va coprotagonitzar l’especial The Day of the Doctor al costat de Matt Smith i del prestigiós i ja desaparegut intèrpret John Hurt.A més, Catherine Tate també tornarà a l’acció després d’haver donat vida a Donna, companya del desè doctor, entre el 2006 i el 2010. Tots dos actors ja estan implicats en el rodatge de diverses seqüències que veuran la llum el 2023, en el que suposarà el seu retrobament amb Russell T. Davies, el guionista i productor executiu que va reviure la sèrie el 2005, i que ara torna a prendre les regnes de la longeva producció britànica.