Visita a instal·lacions de producció d'electricitat a partir de fonts d'energia renovable

Visita a instal·lacions de producció d'electricitat a partir de les fonts d'energia renovable. En aquest cas es farà una visita a una instal·lació d'autoconsum, és a dir, una persona en particular que l’utilitza pel seu propi consum d'energia. L'objectiu de la visita és acostar la gent a les energies renovables.Hora: 18.30 h.La Massana.Un any més es presenta, conjuntament amb la CNAU (Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco), l’exposició itinerant Art Camp “Colors per al planeta”. Aquesta mostra és fruit d’una selecció de pintures creades en la cinquena edició de la iniciativa que va tenir lloc a Andorra l'any 2016.Horari: de dilluns a dissabte, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h.Escaldes-Engordany.Fins al 21 de maig del 2022.L’exposició Gaset Flinch recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principi dels anys noranta del segle XX fins a la seva darrera obra, feta expressament per a aquesta exposició.Fins al 12 de juny.Darrere de cada fotografia hi ha una història. Un recorregut a través d’una selecció de més de 50 artistes contemporanis d’Espanya i Portugal de la col·lecció Foto Colectania, que permet conèixer aquelles històries que hi ha darrere de les fotografies i que remeten a les intencions i experiències dels seus autors i autores.Escaldes-Engordany.Fins a l’11 de juny del 2022.Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de forma prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX.Ordino.Fins al 27 d’agost del 2023.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp.Fins al 31 de desembre.Exposició de fotografia i portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de juny del 2022.