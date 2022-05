Canvis abans d'hora

Actualitzada 16/05/2022 a les 07:19

A Netflix van ser molt clars en la seva última comunicació de dades als accionistes de la companyia. Les xifres de subscriptors havien baixat –­amb la forta caiguda en borsa corresponent–, per primera vegada en onze anys: havien perdut 200.000 subscriptors, i s’esperaven més baixes per al trimestre següent. Per tant, cal incrementar ingressos i això es farà, d’una banda, cobrant per compartir els comptes, i de l’altra, introduint anuncis a la programació.Ja es va especular en el seu moment sobre com podria incorporar Netflix aquests anuncis i aquestes alternatives als comptes compartits, però ara The New York Times acaba de publicar que això arribarà més aviat del que es pensava: a finals d’any.Un executiu de la companyia ha revelat al rotatiu que veurem canvis “ràpids i ambiciosos”. La mateixa font afirma que “totes les grans empreses de streaming, excepte Apple, tenen o han anunciat un servei amb publicitat. Per una bona raó: la gent vol opcions de menor preu”.Es tracta d’un salt considerable respecte als plans inicials de Reed Hastings, que va comentar que la publicitat encara trigaria “un any o dos” a implementar-se. Finalment, Netflix ha cedit més d’hora que tard als canvis inevitables que s’estan produint en el món de l’streaming. Disney+ o HBO Max ja havien anunciat la intenció d’introduir publicitat en la programació, i era qüestió de temps que la plataforma fes el mateix. Ara, caldrà veure quina fórmula s’adopta: si s’introdueix una modalitat de subscripció més barata amb anuncis o si es rebaixa el preu del servei a canvi de la publicitat.Juntament amb això, arribarà també el pla per pagar més si es vol compartir el compte amb altres usuaris, una cosa que ja s’està provant en alguns països. Així, al subscriptor que vulgui compartir l’abonament se li cobrarà una quantitat addicional.