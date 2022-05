Desventures al volant

Actualitzada 15/05/2022 a les 07:20

TNT va demostrar el seu potencial en l’àmbit de la producció original en la passada edició dels premis Ondas, en la qual Maricón perdido i Vamos Juan van compartir el guardó a la millor comèdia televisiva. Malgrat aquest èxit, la cadena s’ha mantingut cautelosa a l’hora d’anunciar nous projectes, però finalment s’ha revelat quin serà el seu proper títol: No me gusta conducir.Donant-li la volta al mític eslògan de BMW, el guionista i director Borja Cobeaga ha donat forma a una comèdia basada en les seves pròpies vivències. El protagonista de la sèrie és Pablo, un professor universitari que pensa que ho sap tot, però que s’emporta un bany de realitat quan s’apunta a l’autoescola per treure’s el permís de conduir als seus 40 anys. Allà coincideix amb Yolanda, una de les seves alumnes, amb la qual compartirà pupitre en una aventura que el baixarà del seu núvol particular.En els últims anys, Cobeaga ha dirigit episodis de Vamos Juan i Justo antes de Cristo, i també va escriure un lliurament de la sèrie de TVE El Ministerio del Tiempo. En la pantalla gran ha destacat per signar el guió de Ocho apellidos vascos al costat de Diego San José i per dirigir títols com Pagafantas o Negociador. Ara, s’envolta d’un equip de guionistes format per Diana Rojo, Borja González Santaolalla, Valentina Viso, Mar Coll i Juan Cavestany per a materialitzar No me gusta conducir.La ficció original de TNT, produïda per Sayaka Producciones per a Warner Bros. Discovery comptarà amb sis episodis que començaran a gravar-se aquest mateix estiu de cara a estrenar-se a final d’any. El seu repartiment està encapçalat per Juan Diego Botto, que es fica en la pell de Pablo, mentre que Lucía Caraballo interpreta Yolanda. Finalment, David Lorente encarnarà a Lorenzo, un bromista professor d’autoescola.