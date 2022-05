‘El bagul de la música tradicional del Pirineu’

Actualitzada 14/05/2022 a les 07:35

Concert de pop-rock de Marta Dallerès.Hora: 20 hTeatre de les Fontetes. La Massana.Patricia Mantovani, tech-house fresc incombustible per gaudir dels millors còctels. Hora: a les 21.30 h.IQOS Lounge. Andorra la Vella.Professors de l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella: Ignacio Ribas i David Sanz, Efrem Roca, Ester Sánchez, Unai Gutiérrez i David Urrutia. Orgue i guitarra, saxofon, flauta travessera, clarinet i fiscorn. Hora: 21.30 h.Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria. La Massana.La sarsuela Molinos de viento és originària de Luis Pascual Frutos i música del mestre Pablo Luna. Es va estrenar a Sevilla, al teatre Cervantes, l’any 1910. Hora: 20.30 h.Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Sant Julià de Lòria.Taller de modelatge amb fang. Hora: 10.30, 11.30, 12.30, 16 i 17 h. Museu Thyssen, Escaldes-Engordany.Un espectacle per gaudir i descobrir els sons més característiques del nostre territori. Escoltarem el so de la gralla, el flabiol, el pandero quadrat, el bot d’Aran i l’acordió, i cantarem plegats tonades occitanes i catalanes. Amb Ivan Caro i Pilar Planavila. Hora: 10.30, 12, 16 i 17.30 h. Prat del Roure. Escaldes.Visita i activitat a l’exposició ArtCamp, energia creativa per a la pau, en què els infants i les famílies exploraran les obres a través d’un joc de descoberta. Hora: d’11 a 13 h.Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.El món teatral de James Ensor! Les màscares d’arlequins, pallassos o esquelets dels seus quadres ens serveixen per endinsar-nos en el món de les emocions, conèixer-nos i utilitzar l’art per transmetre els nostres sentiments. Hora: 10.30 i 12.30 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.David Vivancos ofereix una pintura digital figurativa interactiva: aprofitant la versatilitat de l’iPad, trasllada la sensació de la pintura tradicional al món digital.Hora: 18 h. IQOS Lounge. Andorra la Vella.El Club de ball Balland t’ofereix una oportunitat única per gaudir dels balls de saló amb l’orquestra Grup Genion’s, d’una manera divertida.Hora: 22.30 h. Pavelló Prat Gran. Escaldes-Engordany.Vine i aprendràs trucs per consumir menys plàstic i també per crear objectes lúdics amb una mà de residus. Activitat per a infants de tres a set anys. Hora: 16 h a 17 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.Concerts, animacions de carrer, activitats infantils i tallers de manualitats.Carrer Callaueta. Andorra la Vella.