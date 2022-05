'Upload', renovada

Amazon Prime Video tornarà al món virtual d’Upload amb una nova temporada. El gegant tecnològic acaba d’anunciar la renovació per a una tercera tanda d’episodis de la distòpica comèdia de ciència-ficció creada per Greg Daniels, responsable de sèries com The Office o Parks and Recreation, i protagonitzada per Robbie Amell (The Flash) i Andy Allo (Chicago Fire), que ens presenta un món en el qual els humans poden ser “carregats” a un univers virtual amb la finalitat de tenir una segona vida més enllà de la mort.



La segona temporada de la sèrie –la trama de la qual que es desenvolupa