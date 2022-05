Adeu a 'Jack Ryan'

Actualitzada 12/05/2022 a les 07:28

Jack Ryan es prepara per a la seva última missió. Segons afirma Deadline, la sèrie d’acció d’Amazon Prime Video protagonitzada per John Krasinski arribarà a la fi amb la quarta temporada. Tanmateix, això no suposarà, ni de bon tros, el final de la franquícia, ja que Amazon Studios està treballant en un spin-off.La nova ficció, que es troba a la fase de desenvolupament, estaria encapçalada per Michael Peña (Narcos: Mexico), en el paper de Domingo Chávez, àlies Ding, un personatge de l’univers literari creat per Tom Clancy al qual encara no hem vist en acció perquè serà introduït en l’últim episodi de la tercera temporada de Jack Ryan. Chávez és un experimentat agent de la CIA que ha aparegut en 22 novel·les i diversos videojocs de la saga.No obstant això, no cal perdre de vista que tant el final de Jack Ryan com l’inici del possible spin-off estan encara molt lluny, principalment perquè Prime Video ni tan sols no ha estrenat encara la tercera temporada de la sèrie de Krasinski, sinó que tampoc li ha posat data.Això també explica que el servei de streaming d’Amazon no hagi fet oficial el final de Jack Ryan malgrat que, pel que es comenta, aquest hauria estat el pla des del principi. De fet, segons assenyala Deadline, Krasinski s’hauria compromès a aquestes quatre temporades. Això sí, la seva implicació ha estat total i, donada la seva atapeïda agenda, seria complicat seguir més enllà.