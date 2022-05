Encara que potser no ho necessitis, avui la configuració celestial et permetrà la introspecció. Les teves emocions se sentiran encara més fortes, especialment quan parlis sobre els teus sentiments o la teva vida personal. No obstant, sentiràs menys disgust si simplement no en parles amb els altres. Pren-te el teu temps per estar sol, perquè els aspectes subtils del teu món interior possiblement necessitin silenci per expressar-se.