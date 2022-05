'Cobra Kai', al setembre

Actualitzada 10/05/2022 a les 06:53

'TIME' S'IMPOSA ALS PREMIS BAFTA

El drama carcerari Time i el seu protagonista, Sen Bean (foto), van ser els grans triomfadors en els premis Bafta de la televisió lliurats diumenge passat a la nit a Londres. Time, de la BBC, es va endur el guardó a la millor minisèrie per sobre de la gran favorita, It’s a sin, de Channel 4, que relata les vivències d’un grup de joves gais enmig de la irrupció de la sida al començament de la dècada dels vuitanta. Sean Bean va ser reconegut com a millor actor, mentre que la britànica Jodie Comer va ser distingida com a millor actriu en la minisèrie dramàtica Help, sobre una residència en temps de la covid, per davant de grans intèrprets com Kate Winslet o Emily Watson. En la categoria de millor sèrie internacional també va saltar la sorpresa amb la victòria de The underground railroad, sobre l’esclavisme als EUA al segle XIX, sobre altres noms que partien amb més opcions, com Squid game o Succesion.

Amb quatre mesos d’antelació, Netflix acaba d’anunciar la data d’estrena de la temporada 5 de Cobra Kai, que arribarà a la plataforma el 9 de setembre vinent. El servei de streaming ho ha confirmat amb el tràiler oficial dels nous episodis de la seqüela de Karate Kid, que reprendran la història on es va quedar en acabar-se el quart lliurament.Per a aquesta nova etapa, la ficció ha recuperat l’actor Yuji Okumoto, que reprendrà el seu paper com a Chozen per ajudar LaRusso. L’intèrpret nord-americà s’incorpora així a la sèrie que protagonitzen Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Maridueña, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan o Mary Mouser, entre d’altres.Després dels impactants resultats del Torneig All Valley, Terry Silver està expandint l’imperi Cobra Kai i mirant de fer del seu estil de karate No Mercy l’únic joc a la ciutat. Amb Kreese darrere de les reixes i Johnny Lawrence deixant de costat el karate per tal de concentrar-se per reparar el mal que ha causat, Daniel LaRusso ha de cridar un vell amic perquè l’ajudi.La cinquena temporada de Cobra Kai ja es va confirmar res més estrenar-se l’anterior, fins al punt que ja estava fins i tot filmada. Més enllà de semblar una dada anecdòtica, serveix per comprendre la confiança de Netflix en relació amb aquesta producció. Els nostàlgics de la saga cinematogràfica original s’han convertit en fidels seguidors.