'Minx', renovada

Minx no atura les seves rotatives. HBO Max acaba d’anunciar la renovació de la comèdia protagonitzada per Ophelia Lovibond i Jake Johnson per a una segona temporada. La ficció produïda per Lionsgate Television va debutar a mitjans de març i va concloure la primera temporada el 14 d’abril passat després d’emetre dos episodis setmanals, una estratègia poc habitual però que sembla haver estat molt efectiva.“Tots a Minx ens hem quedat impressionats per la bona resposta del públic a tot el món, que ha fet muntatges, vídeos a TikTok i fan fics perquè renovéssim”, afirma la creadora de la comèdia, Ellen Rapoport. “Estem molt agraïts amb els nostres socis d’HBO Max i Lionsgate per ser els veritables campions de la sèrie i per donar-nos l’oportunitat de continuar aquest viatge”, afegeix.Ambientada a la ciutat de Los Angeles en la dècada dels anys setanta, Minx se centra en Joyce (Lovibond), una jove feminista que uneix les seves forces amb un editor de baix pressupost (Johnson) per crear la primera revista eròtica per a dones. La sèrie, que no defuig els nus frontals masculins complets, relata amb humor els efectes de la revolució sexual i les seves contradiccions.En una entrevista recent per a The Hollywood Reporter, Rapoport va explicar que veia Minx estendre’s durant diverses temporades, sobretot després del final relativament obert del primer lliurament. “M’encantaria arribar fins als anys 80”, va confessar al mitjà especialitzat. La notícia arriba poc després que la plataforma propietat de Warner i Discovery anunciés la renovació d’una altra comèdia, Julia, per una segona temporada. Els nous amos de la companyia semblen estar apostant per la continuïtat, i de totes les estrenes recents, tan sols falta per conèixer el futur de Nuestra bandera significa muerte, de David Jenkins.