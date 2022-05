Missió a Kabul

Actualitzada 08/05/2022 a les 06:43

ovistar Plus+ ja està preparant la tercera temporada de La Unidad, que se situarà en els dies de la presa de Kabul pels talibans i la posterior evacuació de la ciutat. Produïda per Buendía Estudios, la sèrie iniciarà el seu rodatge aquest 2022 i portarà l’equip liderat per Carla Torres (Nathalie Poza) fins a l’Afganistan, on hauran d’enfrontar-se a l’amenaça del terrorisme gihadista des d’una posició d’alt risc que no havien experimentat abans.En aquesta nova missió, diversos agents de la unitat es troben en aquest país de l’Orient Mitjà uns dies abans que Kabul sigui presa pels talibans i Espanya iniciï l’evacuació de civils i col·laboradors. El seu objectiu és veure’s amb un infiltrat que té informació sobre un possible atemptat a Europa, però es veuen sorpresos pels enfrontaments entre mujahidins, talibans i forces de l’ISI-K i acaben implicats en una situació perillosa.La producció creada per Dani de la Torre i Alberto Marini comptarà de nou amb Poza en el paper protagonista, Marian Álvarez com l’agent Miriam i Michel Noher com Marcos, cap de la unitat policial. La segona temporada de la sèrie, estrenada ara fa dos mesos, es va convertir en la ficció número 1 de consum en la plataforma al març, igual que va succeir amb el primer lliurament estrenat el maig del 2020.“El desallotjament de Kabul i l’arribada dels talibans ens va commoure. Va ser una derrota per a tota la humanitat que s’ha acarnissat especialment en les dones i els nens. Ara ja ningú no parla del que va passar i de l’important que és i que continua sent aquesta derrota. Per això hem decidit que La Unidad viatgi a l’Afganistan i viure amb ells de prop tot el que va passar i continua passant. Hem de visibilitzar que, mentre en un país no es respectin els drets fonamentals, si la resta ens rendim, hem fracassat”, ha apuntat De la Torre.