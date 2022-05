Màxima expectació

Actualitzada 07/05/2022 a les 06:50

'LA NOCHE MÁS LARGA' S'ESTRENA AL JULIOL

La sèrie La noche más larga, protagonitzada per Alberto Ammann (foto) en el paper de director d'una presó, i Luis Callejo, com un perillós delinqüent, s'estrenarà a Netflix el mes de juliol vinent, segons ha informat la plataforma. La sèrie, produïda per Lazona, va arrencar el seu rodatge el juny de l'any passat amb el títol provisional de Baruca, el nom del penal en el qual succeeixen els fets que donen origen a la trama. La noche más larga a què al·ludeix el títol definitiu de la sèrie –que tindrà sis episodis– és la nit del 24 de desembre, quan un grup d'homes armats envolten la presó Monte Baruca i tallen les comunicacions amb l'exterior. El seu objectiu, capturar Simón Lago (Callejo), un perillós assassí en sèrie que hi està reclòs. Si els guàrdies el lliuren, l'assalt acabarà en qüestió de pocs minuts, però Hugo (Ammann), el director del penal, es nega a obeir i es prepara per resistir l'atac com pugui.

HBO Max acaba de llançar un nou teaser –i els cartells ofi­cials– de La casa del dragón, el primer spin-off de Joc de Trons, que arribarà a la plataforma el 22 d’agost vinent. La ficció, que aprofundeix en l’origen de la casa dels Targaryen, està ambientada 200 anys abans del títol original. “Què és aquesta vida mortal tan breu si no la cerca d’un llegat?”, planteja l’avanç. “La història no recorda la sang. Recorda els noms”, afegeix.El tràiler arriba mig any després que la plataforma mostrés el seu primer avançament durant la presentació del servei HBO Max a Europa. Aquest nou vídeo permet conèixer en major profunditat tant els personatges com el renovat, encara que recognoscible, món característic de la saga fantàstica. En aquesta ocasió, George R. R. Martin està implicat com a cocreador al costat de Ryan Condal, qui comparteix les tasques de showrunner amb Miguel Sapochnik, un dels directors de capçalera de Joc de Trons.Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Olivia Cooke, Rhys Ifans i Paddy Considine encapçalen el repartiment, donant vida als integrants de la dinastia Targaryen i d’altres llinatges com els Hightower o els Velaryon.La sèrie arriba després que HBO cancel·lés un primer potencial spin-off de la saga. Afortunadament per als fans, no va aparcar definitivament la marca. Aviat en veurem els resultats.