Torna 'Borgen'

Actualitzada 06/05/2022 a les 06:41

PREPAREN UN SPIN-OFF D''EL PREDICADOR'

esprés de l’èxit d’El Pacificador, HBO Max vol continuar expandint l’univers d’El escuadrón suicida amb una nova sèrie protagonitzada per Viola Davis (foto). L’actriu, que actualment estaria negociant el fitxatge, reprendria així el seu paper d’Amanda Waller en la franquícia de Warner basada en el variat equip d’antiherois de DC Comics. Els detalls de la trama, ara com ara, es mantenen en secret. No obstant això, diversos mitjans apunten el fet que la nova ficció es basaria en l’aparició de Davis en l’últim episodi de la primera temporada d’El Pacificador, per la qual cosa és probable que se centri en com Waller afronta el fet que s’hagi fet pública l’existència de la Task Force X. En l’univers d’El escuadrón suicida Waller és una funcionària d’alt rang directora de l’organització governamental A.R.G.U.S., encarregada de reunir un equip de metahumans utilitzats per executar operacions encobertes contra amenaces perilloses.

El 2 de juny vinent torna una de les millors sèries polítiques de la història, almenys en l’àmbit europeu. Nou anys després que ens acomiadéssim de Birgitte Nyborg arriba Borgen: Reino, poder y gloria, una seqüela/temporada quatre de Borgen, la mítica producció danesa. Després de la seva emissió al país d’origen, els nous capítols arribaran a Netflix el mes vinent i ja podem veure el seu tràiler.Sidse Babett Knudsen i Birgitte Hjort Sørensen tornen als respectius papers de Birgitte Nyborg i Katrine Fønsmark. La primera acaba de ser nomenada ministra d’Afers Exteriors. Mentrestant, la segona reprèn l’activitat periodística com a directora d’informatius d’una cadena nacional de televisió.El fil de la història girarà entorn del control de l’Àrtic, una cosa que es dinamita quan una empresa descobreix petroli a Groenlàndia. Aquí començarà una lluita internacional en la qual el Regne de Dinamarca és el rival més feble.Mikkel Boe Følsgaard i Lucas Lynggaard Tønnesen són les principals incorporacions d’un repartiment principal que es completa amb Søren Malling, Signe Egholm Olsen, Mikael Birkkjær, Lisbeth Wulff, Lars Mikkelsen, i Laura Allen Müller Smith, entre d’altres.Adam Price, creador de la sèrie, segueix al capdavant d’aquesta temporada 4. Els vuit episodis van finalitzar l’emissió a Dinamarca el mes d’abril passat.