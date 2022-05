En certs moments, durant el mes has hagut de reorientar la teva vida professional. És molt possible que avui, amb l'alineació planetària en joc, sentis aquesta necessitat de reorientar-te de manera profunda. És possible que estiguis desenvolupant una professió que no sigui correcta per a tu? Si és així, per què no tries anar en una direcció que vulguis de debò? Fes-ho ja!