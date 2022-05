Les sèries del mes (i III)

Actualitzada 05/05/2022 a les 06:15

Sèrie de cinc episodis (un cada dimecres), en la qual una estudiant privilegiada és acusada d’assassinat, causant una gran commoció en l’opinió pública, mentre la seva advocada, que sap que ho té tot en contra, lluitarà per defensar la seva innocència. Thriller policíac dels productors de Line of Duty, protagonitzat per Celine Buckens.Amy Schumer protagonitza i produeix aquesta comèdia de 10 episodis que relata la història de Beth, una dona amb una vida meravellosa que es guanya molt bé la vida com a distribuïdora de vins i té una relació sòlida amb un home d’èxit. De sobte, un incident l’obliga a tornar al passat i la seva vida canvia per sempre.La primera producció espanyola per a Apple TV+, ambientada a Miami i rodada en espanyol i anglès, és un thriller que explora la distància entre les aspiracions juvenils i la realitat de ser adult. La trama se centra en l’experiència d’un grup d’amics que acaba un cap de setmana amb un d’ells mort i que, 20 anys després, es reuneixen sense voler recordar aquell succés.Navegant entre l’espai i el temps, la sèrie segueix Irene (Sissy Spacek) i Franklin York (J. K. Simmons), una parella que fa anys va descobrir una habitació amagada al pati posterior de casa seva, que els portava a un estrany planeta desert. Un secret acuradament guardat que esclata quan un jove entra en les seves vides i els descobreix que la desconcertant habitació és molt més complexa del que imagi­naven.Amb personatges extraordinaris i complexos i una trama amb mil capes, Manayek és una sofisticada intriga criminal israeliana que revela un inframon fosc que bull sota la façana de les forces de l’ordre. Millor sèrie dramàtica en els premis de l’Acadèmia de la Televisió d’Israel.Minisèrie de sis capítols centrada en el personatge immortalitzat en el seu moment per Alec Guinness i heretat després per Ewan MaGregor, que arrenca deu anys després dels dramàtics esdeveniments de La venjança dels Sith. McGregor és el protagonista, que repeteix en el paper de l’icònic jedi, i torna també Hayden Christensen en el paper de Darth Vader.