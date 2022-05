Les sèries del mes (II)

Actualitzada 04/05/2022 a les 06:16

Chiwetel Ejiofor i Naomie Harris protagonitzen aquest drama de ciència-ficció inspirat en la novel·la homònima de Walter Tevis (1963) i la pel·lícula de David Bowie. Segueix un personatge alienígena (Ejiofor) que arriba a la Terra en un punt d’inflexió en l’evolució humana. Aquí es troba amb la brillant científica Justin Falls (Harris) i junts intentaran salvar els dos mons.Minisèrie dels productors de Deutschland 86, doblement premiada en el prestigiós festival Canneseries, sobre un polèmic cas de pederàstia a la ciutat alemanya de Worms ocorregut entre el 1994 i el 1997, on 25 homes i dones van ser acusats de dirigir una xarxa de pornografia infantil. Els judicis van desfermar una tempesta d’acusacions i contrademandes salvatges.17 anys després de la reeixida sèrie Cómo conocí a vuestra madre, on Ted Mosby (Josh Radnor) explicava als seus fills, l’any 2030, l’aventura que el va portar a conèixer a la mare dels dos adolescents, arriba ara la continuació de la història des del punt de vista de Sophie, la mare (Hilary Duff) i el seu grup d’amics.Basada en el supervendes de Michael Connelly, aquesta sèrie de 10 episodis amb Manuel García-Rulfo com a protagonista segueix Mickey Haller, un idealista lletrat que exerceix l’advocacia des del seient del seu cotxe, acceptant casos de tota classe a Los Angeles.La vídua londinenca Cora Seaborne (Claire Danes) es muda a Essex per investigar els albiraments d’una criatura mitològica. Cora crea un improbable vincle amb el vicari del poble (Tom Hiddleston) però, quan ocorre una tragèdia, l’acusen d’atreure la criatura.