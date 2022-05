'Paella western' a tot gas

Actualitzada 02/05/2022 a les 07:19

Amb l’etiqueta de paella western com a pintoresc atractiu, Amazon treballa en Sin huellas, una nova sèrie que veurà la llum en els pròxims mesos amb Carolina Yuste i Camila Sodi intentant sortir d’un gran embolic. Elles són Desi i Cata, dues dones de la neteja desocupades i desesperades que reben una trucada per treballar a la mansió d’una de les famílies més poderoses d’Alacant, on s’ha rodat gran part de la sèrie.Després de malbaratar lleixiu i netejavidres, troben sota el llit del dormitori principal el cadàver d’una dona i, en haver netejat fins a l’última petjada, són assenyalades com les principals sospitoses d’un succés que detona la seva fugida, amb diferents perseguidors.“Volíem explicar el món de dos joves amb problemes relacionats amb la seva identitat, en aquest cas una gitana i una mexicana, amb la precarització de la feina i amb ser de classe baixa. Volíem parlar de la diferència de classes, de com moltes vegades la gent de baix ha de menjar-se els problemes dels de dalt”, ha explicat en una entrevista Carlos del Pando, creador de la ficció juntament amb Sara Antuña.En una època en la qual les produccions espanyoles viuen un temps d’opulència, “el repte és intentar fer una cosa inèdita”, apunta per la seva part Koldo Serra, un dels directors de la sèrie. “Hi ha una barreja entre gèneres, hi ha thriller, hi ha drama i hi ha humor, però la comicitat sorgeix de les situacions dramàtiques, no tant de l’acudit”, afegeix.I, sobretot, a Sin huellas hi ha dos personatges femenins molt potents que s’allunyen en tot moment de la sexualització. “Són dues dones absolutament reals mostrant-se reals, totalment humanes”, apunta Camila Sodi. “És la història de dues dones ordinàries, normals i corrents, ficades en una situació extraordinària, dues dones invisibilitzades a les quals voldran aixafar”, indica la seva companya de repartiment Carolina Yuste.Silvia Alonso, Borja Luna, Álex Gadea, Adrian Grösser, Adriana Torrebejano, Leonardo Ortizgris i Pastora Vega completen l’elenc d’aquesta història que s’estrenarà a la plataforma d’Amazon aquest 2022 i que constarà de vuit episodis de 40 minuts de durada.