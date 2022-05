Un mercat saturat? (i II)

Actualitzada 01/05/2022 a les 07:32

L’endemà de l’enfonsament de Netflix als mercats arribava una altra sorpresa: la CNN cancel·lava la seva plataforma de pagament, CNN+, després de només un mes de vida. Amb una subscripció mensual que rondava els 5 dòlars als EUA, el canal de notícies volia oferir esdeveniments en directe, documentals i programes a càrrec de fitxatges estrella provinents de Fox News o MSNBC.Tot se’n va anar en orris quan, malgrat la forta campanya de promoció, es va comprovar que menys de 10.000 persones acudien diàriament al seu catàleg. Per comparar, l’emissió en directe de CNN acumula uns 700.000 espectadors diaris. El fracàs de CNN+ recorda el de Quibi, una plataforma que va néixer l’abril del 2020 i va tancar el desembre del mateix any. La seva idea, oferir programes de curta durada i en format vertical per veure al mòbil, va recaptar gairebé 2.000 milions de dòlars d’inversors; uns diners malgastats.Tampoc HBO Max, un segell de prestigi gràcies a Game of Thrones i joies d’arxiu com The Wire, té les coses fàcils. En veure que creixia més lentament de l’esperat, la plataforma va llançar una subscripció barata que incloïa publicitat, una cosa que Netflix s’està plantejant.Amb la fusió de WarnerMedia i Discovery, sembla que la seva marca es difuminarà en un servei que combinarà HBO Max, Discovery+ i alguns continguts de CNN+. David Zaslav, el nou cap de l’empresa sorgida després d’aquesta unió, no es cansa de repetir que els consumidors “busquen la senzillesa i un servei que ho tingui tot”.Ja no n’hi ha prou amb posar un símbol “+” o un “play” darrere d’una marca consolidada i començar a sumar subscriptors: Disney, que va fer això mateix amb Disney+, ofereix als EUA un paquet amb altres dues plataformes, Hulu i ESPN+, mentre que a Europa i Llatinoamèrica es ven al costat d’Star.Encara és molt aviat per saber si Netflix buscarà associar-se amb un altre estudi de Hollywood més madur. El que és clar és que el panorama actual, d’aquí a uns anys, serà irreconeixible.