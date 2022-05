L'alineació celestial et marcarà avui el ritme. A mesura que l'èmfasi canviï des d'allò intel·lectual a allò emocional, et trobaràs de sobte mirant per segona vegada una persona coneguda de molt de temps. Serà com si de sobte la teva naturalesa física i sentimental es despertés. I us demanarà la vostra atenció! Estaràs llest per a una relació basada tant en les emocions com en l'intel·lecte.