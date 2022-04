Un mercat saturat? (I)

Actualitzada 30/04/2022 a les 07:51

En pocs dies, tres notícies han sacsejat el mercat televisiu: Netflix va perdre 200.000 usuaris durant el primer trimestre del 2022; la CNN tancarà la plataforma un mes després d’inaugurar-la i HBO Max es fusionarà amb Discovery+. Està saturat el mercat de l’streaming?“L’explosió de contingut i d’oferta ha estat fascinant però, com la febre de l’or a la Califòrnia del segle XIX, ha d’acabar més aviat que tard”, opina Tom Nunan, professor a l’Escola de teatre, cinema i televisió de la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles (UCLA), en declaracions a l’agència Efe.Des que va començar l’any, Netflix ha perdut 200.000 usuaris i preveu que dos milions més es donin de baixa en el segon trimestre. L’anunci, de retruc, va suposar una garrotada per a la cotització borsària.L’empresa va vincular l’estancament a l’aparició de nous competidors, com Disney i Apple, i de pas va recordar que la suspensió del servei a Rússia va obligar a dir adeu a 700.000 abonats d’aquell país. Després, va apuntar una de les seves característiques més conegudes, la possibilitat de compartir un compte entre diversos usuaris. Netflix, líder a tot el món amb gairebé 222 milions d’usuaris, calcula que altres 100 milions de clients accedeixen als seus continguts sense desemborsar ni un cèntim.De moment ja ha implantat un programa pilot a Xile, Costa Rica i el Perú que cobrarà un import addicional a aquells que comparteixin credencials amb persones que visquin fora de la seva llar. A la companyia mai li havia preocupat aquesta audiència que no pagava pel servei. Tenia mercat suficient per créixer i els que s’aprofitaven de la generositat d’un amic, o del veí, impulsaven la popularitat de les seves sèries gràcies al boca-orella. Per tal de continuar creixent, de sobte, aquests 100 milions d’aprofitats ara són fonamentals.“L’anunci va ser xocant no tan sols per al món de l’streaming, sinó per a tot Hollywood. Sembla que estem veient els primers senyals de fatiga del client”, analitza Nunan.També cal recordar que Netflix ha apuntat la possibilitat d’oferir una modalitat de subscripció més econòmica, a canvi d’introduir publicitat a la plataforma.