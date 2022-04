Tens tendència cap a la intel·lectualitat. Avui pots posar alguns dels teus coneixements a treballar d'una manera creativa. El teu intuïció i imaginació estan treballant hores extres. Si has estat pensant en iniciar un projecte artístic, aquest és el dia per fer-ho. L'únic inconvenient és que el teu treball et pot obsessionar tant que no puguis concentrar-te en res més. Marca't el teu propi ritme per no cremar tota la teva energia.