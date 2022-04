Actualitzada 30/04/2022 a les 08:05

De funk a tech-house per escalfar la nit! Hora: 21.30 h., Andorra la Vella.Festival de folklore amb:–Grup de Folklore Casa de Portugal–Esbart Dansaire d’Andorra la Vella–Rancho Folclorico dos Residentes do Alto Minho em Andorra. Hora: 21.30.Andorra la Vella.La banda interpretarà els temes que més t’agraden d’artistes com ara Sting, Beatles, Stevie Wonder, Nina Simone James Brown, Aretha Franklin i Bruno Mars, entre molts altres, d’una manera sorprenent. Hora: 22 h.Andorra la Vella.En aquesta ocasió, l’alumnat que hi participarà són Arnau Gallardo (violoncel), Paula González de Alaiza Manubens (violoncel), Sergi Sansa (orgue), i Clara Vila (clarinet) amb la professora pianista acompanyant Míriam Manubens. Ens oferiran, entre d’altres, obres de Bach, Bocherini, Stamitz o Beethoven. Hora: 17.30.Andorra la Vella.Concert de jazz a càrrec d’A & K duet amb motiu del Dia internacional del jazz. Hora: 20 h.Encamp.Tyler Haze, mag en el sentit més ancestral de la paraula. En aquesta ocasió està disposat a fer-te viatjar per l’impossible, ple de sorpreses. Hora: 18 h.Andorra la Vella.‘l’ANEGUET LLEIG’ - Teatre musicalL’aneguet lleig és l’adaptació d’una obra clàssica sobre un tema actual i vital per als més petits. Els nens són testimonis d’excepció del viatge musical del nostre simpàtic protagonista: canten, es diverteixen i aprenen d’aquesta història singular. Hora: 17 h.Canillo.Coincidint amb el Dia internacional dels treballadors, que se celebra l’1 de maig, es durà a terme l’activitat Professions artístiques. En aquesta ocasió es convidarà els participants a conèixer quines són les professions en el món de l’art i es clourà amb un taller per dissenyar un museu. Hora: 10.30, 11.30, 12.30, 16 i 17 h.Escaldes-Engordany.Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre la fi del segle XIX i principi del XX.. Escaldes-Engordany.Exposició de Ricardo Muñoz.La Massana.Fins al 14 de maig.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al Museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp.L’exposició Gaset Flinch recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principis dels anys 90 del segle XX fins a la seva darrera obra realitzada expressament per a aquesta exposició.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny.La mostra presenta obres del poeta de la Generació del 27, il·lustrades per artistes contemporanis com ara Modest Cuixart, Albert Ràfols Casamada, Cesc o Miguel Condé, entre d’altres.Andorra la Vella. Fins al 8 de maig del 2022.Darrere de cada fotografia hi ha una història. Un recorregut a través d'una selecció de més de 50 artistes contemporanis d’Espanya i Portugal de la col·lecció Foto Colectania, que permet conèixer aquelles històries que hi ha darrere de les fotografies i que remeten a les intencions i experiències dels seus autors i autores.Escaldes-Engordany. Fins a l’11 de juny del 2022.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de forma prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX.Ordino.Fins al 27 d’agost del 2023.Trobada d'artistes pintors i escultors que té lloc a Ordino, Andorra, cada dos anys. Pretén facilitar, mitjançant l'art, l'intercanvi de valors que la UNESCO fa universals al voltant de la cultura i de la pau.Sant Julià de Lòria.Fins al 14 de maig.