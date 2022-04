La sèrie més esperada

Actualitzada 28/04/2022 a les 06:34

Obi-Wan Kenobi comença a escalfar motors a un mes de la seva estrena a Disney+. En aquest sentit, s’han compartit noves imatges que han deixat veure en tota la seva esplendor un dels personatges més importants, a més de mostrar també el protagonista en plena acció. La sèrie aterrarà a la plataforma el 27 de maig i les tres imatges revelen alguns dels nous perills i aventures que haurà d’afrontar el mestre Jedi.La revelació de les instantànies ha estat a càrrec de la revista Total Film, en un reportatge sobre la ficció. El mitjà nord-americà ha deixat veure així alguns moments de la sèrie que transcorre deu anys després de l’Episodi III, La venjança dels Sith.Dues de les fotografies deixen veure Ewan McGregor. En una d’elles es veu el personatge sense la túnica Jedi que el caracteritza, la qual cosa s’explicaria pel fet que ha d’ocultar la seva identitat mentre Kenobi cuida d’un jove Luke Skywalker. A l’altra es troba Daiyu, un cosmopolita planeta inspirat en Hong Kong.L’última de les fotos deixa veure el Gran Inquisidor amb un sabre de llum de doble fulla. Al costat de Hayden Christensen com a Darth Vader, el personatge al qual donarà vida Rupert Friend serà el segon malvat de la ficció.A Andorra, caldrà esperar una mica per veure la sèrie, ja que Disney+ no començarà a operar al país fins al 14 de juny.