Desenllaç a punt

Actualitzada 27/04/2022 a les 06:53

JACKSON I APRIM TORNEN A 'ANATOMÍA DE GREY'

Anatomía de Grey s'ha aficionat als retorns. La dissetena temporada va mirar d'alleujar la pesada càrrega de la pandèmia amb la tornada a rostres molt coneguts, tot i que també va haver de bregar amb alguna marxa. El comiat més sonat d'aquella tanda va ser la de Jesse Williams (foto) que, a la recerca de noves aventures professionals, va deixar la sèrie d'ABC. No obstant això, no trigarà a enfundar-se la bata novament. Com avança Dead­line, Williams tornarà a ficar-se en la pell de Jackson en l'últim capítol del divuitè lliurament, que veurà la llum el 26 de maig a ABC. I perquè l'esdeveniment sigui encara més especial, aquest esperat retorn serà doble, ja que Sarah Drew també reprendrà el paper d'April. Així, una de les parelles més populars de la ficció creada per Shonda Rhimes es reunirà de nou, prolongant la trama amb la qual s'enviava Jackson a Boston en l'episodi Look Up Child ara fa dos anys.

El final d’Ozark a Netflix està a escasses hores de conèixer-se. La plataforma estrenarà la segona meitat de la quarta i última temporada del drama criminal divendres. I poc abans que es pugui veure aquesta última remesa de capítols –set, concretament–, el protagonista, Jason Bateman, ha donat alguns detalls sobre la qüestió.“Pel que fa a la temporada final, tot es basava en el fet de com l’acabaríem. Hauríem de fer que els Byrde paguessin un peatge? Haurien de sortir-se amb la seva? O no?”, va explicar l’intèrpret en una entrevista per a l’NBC, avançant el plantejament del showrunner Chris Mundy: “Vull que sigui un final feliç, però, serà feliç per a ells?”Una cosa que té a veure amb l’activitat delictiva que emprenen els protagonistes, Marty i Wendy (Laura Linney), una vegada han passat a liderar un imperi a l’entorn del blanqueig de diners del narcotràfic. Per tot això, l’actor va anticipar que serà “un final feliç amb matisos”.El segon volum de la temporada 4 arribarà en dos dies, una mica més de tres mesos després de la primera. Un moviment en certa manera sorprenent, tenint en compte que la tàctica de dividir les temporades en volums té com a objectiu participar en diferents edicions dels Premis Emmy (la 74a edició compta les sèries estrenades entre l’1 de juny de l’any passat i el 31 de maig d’enguany). Així, s’esperava que la ficció arribés una mica més tard de quan finalment ho farà.