Retorn a Baltimore

Actualitzada 26/04/2022 a les 06:45

Vint anys després de The Wire, David Simon torna al gènere policíac i a la ciutat de Baltimore a La ciudad es nuestra, una sèrie basada en fets reals que retrata l’auge i la corrupció d’un cos policial d’elit dedicat a confiscar armes i a escombrar la violència dels carrers. Igual que The Wire, la nova sèrie, que s’estrena avui a HBO Max, es basa en una investigació periodística del Baltimore Sun, en aquest cas del periodista Justin Fenton, i compta de nou amb George Pelecanos com a coguionista i coproductor a més d’alguns actors d’aquell elenc.És la mateixa ciutat, el mateix argot incomprensible, la mateixa guerra entre llei i ordre, entre policies i delinqüents, entre honradesa i corrupció, però ara estem al 2017 i algunes coses han canviat: els carrers s’han omplert de telèfons mòbils amb càmeres, els casos de brutalitat policial estan a l’ordre del dia i també hi ha la mobilització ciutadana en contra.El llibre de Fenton es remunta als disturbis que van esclatar a Baltimore el 2015 arran del cas de Freddie Gray, un home negre de 25 anys que va morir en circumstàncies sospitoses mentre estava sota custòdia policial. Aquell any la taxa d’homicidis va assolir la xifra més alta en més de dues dècades: 342 en una ciutat de tot just 600.000 habitants; la pressió exercida des de l’alcaldia sobre la policia per fer retrocedir les estadístiques era majúscula en una ciutat exhausta després de dècades d’una implacable guerra contra les drogues.En aquest context se situa la història del sergent Wayne Jenkins (Jon Bernthal), líder de la força especial de rastreig d’armes, una unitat especial de policies de paisà considerada exemplar per la seva eficàcia. Jenkins era l’estrella del departament per la seva habilitat per comissar drogues i armes.L’1 de març del 2017 Jenkins i sis subordinats van ser convocats a assumptes interns.Pensaven que es tractava d’alguna queixa sense importància, però es van trobar amb un grup d’agents de l’FBI a punt per detenir-los. Feia mesos que anaven al seu darrere i havien reunit proves per acusar-los de crim organitzat, robatori i extorsió. Detencions injustificades, proves falses i robatori de droga que després venien van ser alguns dels crims pels quals van ser condemnats.Dirigida per Reinaldo Marcus Green, la sèrie deixa en evidència la culpabilitat dels agents, però també mostra la corrupció policial com un problema sistèmic.