Una relació fructífera

Actualitzada 25/04/2022 a les 06:46

Omar Sy consolida la seva vinculació amb Netflix encadenant nous projectes més enllà de Lupin. La plataforma de streaming acaba de presentar el tràiler d’Incompatibles 2, la seqüela de la comèdia d’acció que l’actor francès va protagonitzar l’any 2013, i que ara produeix la plataforma. La seva estrena tindrà lloc el 6 de maig.Nou anys després de la cinta original arriba aquesta seqüela, que canvia de mans darrere de les càmeres. De fet, s’hi posa l’artífex de Lupin, Louis Leterrier, que pren el relleu del director de la primera entrega, David Chabron. Aquest, per cert, havia dirigit una altra cinta recentment –i amb to similar–, per a la plataforma, El último mercenario, amb Jean-Claude Van Damme. De fet, totes dues serveixen per propulsar la producció de cinema francès del servei de streaming.“Aquesta era la continuació lògica de l’estreta relació amb Omar Sy”, explica el realitzador, responsable de films com Transporter, Danny the Dog i Ahora me ves. “Ens vam portar tan bé a Lupin que ens vam posar a buscar altres projectes”, agrega sobre aquesta seqüela ja a punt per saltar al catàleg de la plataforma. Això servirà com a bestreta per al retorn de Lupin, amb una tercera temporada ja confirmada.Ousmane Diakité i François Monge són dos policies d’estil, origen i trajectòria molt diferents. Aquesta insòlita parella torna a coincidir en una investigació que els porta per tot França. El que semblava una simple operació de narcotràfic es converteix en un cas criminal d’alt voltatge, amb mil i un perills i situacions molt còmiques.Com el primer lliurament, Incompatibles 2 pretén recuperar l’esperit de les buddy movies dels anys 80, com Límit: 48 hores. En aquest cas, es canvia la dinàmica, amb el personatge de Sy servint ara de figura d’autoritat davant del seu company, interpretat per Laurent Lafitte.