Visita al cor de la central

Actualitzada 24/04/2022 a les 06:36

A l’edifici històric de la central de FEDA hi ha dos generadors històrics, un del 1934 i un altre de més modern, del 2008, que produeixen aproximadament el 20% de la necessitat elèctrica d’Andorra. Vine a la visita guiada, descobreix el MW Museu de l'Electricitat i endinsa’t en el cor de la central on, normalment, l’accés és restringit.Hora: d'11 a 12.30 h.Encamp.Taller Especial Sant Jordi de pintura a l’aire lliure a l’exterior de l’equipament museístic.Hora: de 11 a 12 h.Escaldes-Engordany.La mostra presenta obres del poeta de la Generació del 27, il·lustrades per artistes contemporanis com ara Modest Cuixart, Albert Ràfols Casamada, Cesc, Miguel Condé, Assumció Mateu, Susana Pruna, Antoni Taulé i Isidre Marcet, entre d’altres.Andorra la Vella.Fins al 8 de maig del 2022Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició de Ricardo Muñoz.La Massana.Fins al 14 de maig.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al Museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp.Exposició de fotografia i sessió de portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de juny.L’exposició Gaset Flinch recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principis dels anys 90 del segle XX fins a fins a la seva darrera obra realitzada expressament per a aquesta exposició.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny.Un recorregut a través d'una selecció de més de 50 artistes contemporanis d’Espanya i Portugal de la col·lecció Foto Colectania, que permet conèixer aquelles històries que hi ha darrere de les fotografies.Escaldes-Engordany.Fins a l’11 de juny.