Podries necessitar organitzar-te millor. L'energia astral us està encoratjant a millorar el funcionament de la vostra vida. Potser has de confeccionar un nou esquema per a les teves activitats diàries. Potser t'has d'aixecar una mica més d'hora cada matí per poder fer les tasques o fer exercicis físics. Assegureu-vos que cada dia contingui un equilibri saludable d'activitats personals i professionals. Les coses s'han desbalancejat una mica per a tu, però hi trobaràs un millor equilibri.