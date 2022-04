Sant Jordi 2022 a Andorra la Vella

Actualitzada 23/04/2022 a les 06:44

• 12 h: actuació musical amb AK Duet.• 13 h: Una maleta de contes, amb La Moixera i Líquid Dansa.• 16.45 h: actuació musical amb Green Note.• 18 h: espectacle de titelles.• 20 h: lliurament de premis del 25è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol.Andorra la Vella.• De 10 h a 19 h: Fira de Sant Jordi amb venda de roses, llibres nous i de segona mà. Venda de llibres dels autors presentats a la fira a través de la llibreria La Trenca.• 11 h: signatura d’autors andorrans.Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.• De 9 a 14 h: venda de roses a càrrec de les associacions de mares i pares dels sistemes educatius de Canillo.• 11 h: contacontes de Sant Jordi Una maleta de contes.• De 10 a 13 h: tallers de globoflèxia i manualitats organitzats per les associacions de mares i pares dels sistemes educatius de Canillo.Plaça Montaup. Canillo.• 10 h: obertura de la fira amb espais de llibres, flors i artesania.• D’11 h a 13.30 h: tallers per a famílies i racó de lectura.• 12 h: performance en directe a càrrec d’Emma Regada.• 12.30 h: vermut de paraules musicals Notes i lletres a càrrec de la Fundació ONCA.• De 16 h a 19 h: tallers per a famílies i racó de lectura.• 17 h: espectacle infantil On vas, Moby Dick?, a càrrec del Centre de titelles de Lleida.• De 17.30 h a 19 h: signatura de llibres amb escriptors del país.• 19 h: Jam Session de lletres. Lectura de textos a micro obert: escull un text i comparteix-lo! I a les 20 h, cloenda de la fira.Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.Adaptació de la llegenda de Sant Jordi amb taller inclòs. Es pintarà un drac gegant entre tots a la vidriera de la biblioteca. El contacontes serà a càrrec de Vanessa Silva.Hora: 17.30 h.Encamp.Hora: 10.30 h.Andorra la Vella.Hora: 21 h.Andorra la Vella.Gaudeix d’una experiència de realitat virtual i competeix amb els teus amics per ser el millor del joc.Hora: 18 h.Andorra la Vella.Richy Vuelcom, set de house melòdic per començar la nit de dissabte. T’esperem a l’IQOS Lounge, un lloc ple d’artistes incombustibles i experiències úniques.Hora: 21.30 h.. Andorra la Vella.Taller de punts de llibre de Sant Jordi.Hora: d’11 h a 13 h i de 16 h a 18 h.Ordino.La mostra presenta obres del poeta de la Generació del 27, il·lustrades per artistes contemporanis com ara Modest Cuixart, Albert Ràfols Casamada, Cesc, Miguel Condé, Assumció Mateu, Susana Pruna, Antoni Taulé i Isidre Marcet, entre d’altres.Andorra la Vella.Fins al 8 de maig del 2022Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició de Ricardo Muñoz.La Massana.Fins al 14 de maig.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al Museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp.Exposició de fotografia i sessió de portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de juny.L’exposició Gaset Flinch recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principis dels anys 90 del segle XX fins a fins a la seva darrera obra realitzada expressament per a aquesta exposició.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny.Un recorregut a través d'una selecció de més de 50 artistes contemporanis d’Espanya i Portugal de la col·lecció Foto Colectania, que permet conèixer aquelles històries que hi ha darrere de les fotografies.Escaldes-Engordany.Fins a l’11 de juny.