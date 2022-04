Adeu a 'Cuéntame'

Actualitzada 23/04/2022 a les 06:42

Cuéntame como pasó dirà adeu vint-i-un anys després. Segons va informar ahir Bluper, RTVE ha decidit no renovar més la longeva ficció i valora tancar-la definitivament amb una temporada curta o una TV Movie. Així, la família Alcántara s’acomiadarà després de més de dues dècades explicant la història recent d’Espanya.De moment, la ficció té pendent el llançament dels set últims episodis de la vint-i-dosena temporada. En concret, el capítol que s’emetrà dijous que ve, 28 d’abril, serà el número 400.La notícia arriba en un moment en el qual el títol de Ganga Producciones ha baixat el rendiment en audiències. La setmana passada va oferir precisament un dels capítols amb pitjor marca de la seva història. El lliurament especial dedicat als avis i a un dels seus personatges més emblemàtics, Herminia (María Galiana), va registrar un 6,8% de quota i per sota del milió d’espectadors. En el còmput global d’aquesta temporada, la producció liderada per Imanol Arias i Ana Duato fa una mitjana d’un 9,7% de share.Els Alcántara van arribar a La 1 de TVE el 13 de setembre del 2001. La història va començar el 2 d’abril del 1968, dos dies abans de la victòria a Eurovisió de Massiel. El nucli familiar el formaven Antonio (Arias), que en aquells moments treballava en una impremta; Merche (Duato), Herminia (Galiana), Toni (Pablo Rivero), Inés (Irene Visedo) i Carlos (Ricardo Gómez). A partir d’aquí, la família ha anat vivint diferents esdeveniments decisius, des de la mort de Franco fins a la pandèmia del coronavirus, amb el salt temporal que va marcar la temporada passada.Per la ficció han passat una àmplia llista d’intèrprets que inclouen Elena Rivera, Paloma Bloyd, Juan Echanove, Ana Arias, Terele Pávez, Pere Ponce, Alicia Hermida, Anna Allen, Claudia Traisac, Enrique San Francisco o Pepe Sancho.