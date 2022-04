'Thriller' a Galícia

Actualitzada 22/04/2022 a les 06:19

La sèrie Rapa, amb la qual els germans Coira busquen repetir l’èxit assolit a Hierro, s’estrenarà el 19 de maig a Movistar Plus+, on podrà veure’s completa.Creada per Pepe Coira i Fran Araújo i dirigida per Jorge Coira, al costat d’Elena Trapé, la ficció està protagonitzada per Javier Cámara i Mónica López, que interpreten el testimoni únic d’un assassinat i la sergent de la guàrdia civil que investigarà el crim, comès en un poble de Galícia. Tot comença quan Amparo Seoane, l’alcaldessa de Cedeira i la dona amb més poder de la zona, és assassinada.Investigar el crim es convertirà en una obsessió per a Maite, la sergent de la benemèrita, i per a Tomás, el testimoni. Per a Maite, buscar l’assassí és una obligació, és el seu ofici. Per a Tomás, que és professor de literatura de l’institut i que és totalment aliè al l’entramat del cas, és l’oportunitat, “possiblement l’última”, de viure una història com les que l’apassiona llegir, i potser així poder explicar-la.Tots dos obriran una investigació que afectarà el conjunt del poble perquè tots, d’una manera o altra, estaven relacionats amb Amparo i tenien alguna cosa a guanyar o a perdre amb la seva mort.Produïda per Movistar+ en col·laboració amb la productora gallega Portocabo, la sèrie de sis episodis de 50 minuts s’ha rodat principalment a les localitats gallegues de Ferrol i Cedeira, una terra d’alts penya-segats sobre la mar, on els cavalls viuen lliures, excepte un dia, el de la rapa das bestas, que protagonitzarà algunes de les escenes.S’uneixen a Javier Cámara i Mónica López els intèrprets Lucía Veiga, Eva Fernández, Toni Salgado, Ricardo Barreiro, Berta Ojea, Jorge Bosch, Santi Prego, Paula Morado, Adrian Ríos, Iria Sobrado, Tito Asorey, Mabel Rivera, Víctor Mosqueira, Nacho Castaño i Lara Boedo.