Avui tindràs una mica de dificultat per concentrar-te a la teva feina. Tens a ser una persona creativa per naturalesa, i et disgusten els límits rígids. No maneges molt bé els temps, prefereixes marxar al so del teu propi tambor. L'alineació planetària d'avui augmentarà la necessitat de llibertat. Potser has de completar certes tasques, així que no siguis irresponsable. Premia't amb alguna cosa divertida al final del dia!