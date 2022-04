‘Abracadabra: Il·lusionisme i màgia a cal Plandolit’

Actualitzada 22/04/2022 a les 06:18

Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia.Ordino.Fins al 27 d’agost del 2023.Vine a descobrir aquest grup nacional de r&b, soul & funky. T’esperem a l’IQOS Lounge, un lloc ple d’artistes incombustibles i experiències úniques.Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Durant aquets dies els autors més rellevants del moment estaran presents a la planta -1 de Pyrénées per signar exemplars dels darrers llibres publicats, Maria Cucurull, Arnau Colomas, Greg Coonen i Ludmilla Lacueva.Hora: de 17 a 19 h.Andorra la Vella.Aquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Repassarem la història d’Andorra en el seu context. Farem referència al ric patrimoni històric, cultural, natural i artístic que trobarem al llarg de l’acurat recorregut escollit.Hora: 10.30 h.Andorra la Vella.Vinguin a gaudir d’Andorra la Vella quan enfosqueix. En el marc d’un agradable passeig per la parròquia que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color contribuint a alegrar considerablement els nostres sentits. Hora: 21 h.Andorra la Vella.La mostra presenta obres del poeta de la Generació del 27, il·lustrades per artistes contemporanis com ara Modest Cuixart, Albert Ràfols Casamada, Cesc, Miguel Condé, Assumció Mateu, Susana Pruna, Antoni Taulé i Isidre Marcet, entre d’altres.Andorra la Vella.Fins al 8 de maig del 2022Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició de Ricardo Muñoz.La Massana.Fins al 14 de maig.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al Museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp.Exposició de fotografia i sessió de portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de juny.L’exposició Gaset Flinch recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principis dels anys 90 del segle XX fins a fins a la seva darrera obra realitzada expressament per a aquesta exposició.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny.Un recorregut a través d'una selecció de més de 50 artistes contemporanis d’Espanya i Portugal de la col·lecció Foto Colectania, que permet conèixer aquelles històries que hi ha darrere de les fotografies.Escaldes-Engordany.Fins a l’11 de juny.