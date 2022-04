Anuncis a Netflix?

Actualitzada 21/04/2022 a les 06:18

Netflix està estudiant la possibilitat d’oferir un model de subscripció amb anuncis a canvi d’un preu inferior, una opció que estaria disponible “al llarg del pròxim any o d’aquí a dos”, segons el cofundador Reed Hastings. La proposta va sorgir ahir, durant una intervenció virtual dirigida als inversors, després d’anunciar que la plataforma ha perdut 200.000 abonats durant el primer trimestre d’aquest any, període en el qual va obtenir uns beneficis nets de 1.597 milions de dòlars, inferiors als 1.706 de fa un any.“Aquells que han seguit Netflix saben que sempre he estat en contra de la complexitat de la publicitat i a favor de la senzillesa d’una subscripció”, va admetre Hastings, que davant de la pèrdua de clients es va mostrar favorable a canviar de principis. “Soc encara més fan de donar opcions als consumidors, i permetre que els clients que vulguin una opció més baixa i tolerin els anuncis puguin aconseguir-la té molt sentit. És una cosa que abordarem al llarg del pròxim any o d’aquí a dos”, va confirmar.Cal posar en relleu que altres plataformes de la competència als Estats Units, com Hulu i HBO Max, compten amb opcions barates de subscripció que interrompen l’emissió de sèries i pel·lícules per introduir breus pauses publicitàries.Immediatament després que Netflix anunciés la primera reducció en el nombre de clients en una dècada, les seves accions van caure un 28% en les operacions electròniques posteriors al tancament dels parquets novaiorquesos. L’empresa va vincular el seu estancament a l’aparició de nous competidors, com Disney i Apple, però també va recordar els efectes de la suspensió del servei a Rússia.La inflació, la inestabilitat política per la guerra d’Ucraïna i la paralització de rodatges pel coronavirus són altres motius amb els quals Netflix va justificar els resultats. Així mateix, va admetre que la possibilitat que ofereix als usuaris de compartir un compte entre diverses llars està minvant el creixement. D’acord amb les dades internes, a més dels gairebé 222 milions de comptes de pagament actives a Netflix, altres 100 milions de llars accedeixen amb les credencials d’un altre usuari.