Tot el catàleg Bond

Actualitzada 20/04/2022 a les 06:20

SIMONE ASHLEY DEIXA 'SEX EDUCATION'

Simone Ashley, l'actriu que donava vida a Olivia Hannan des del principi de la sèrie, no seguirà a Sex Education en la quarta temporada, per tal de centrar-se exclusivament en un altre dels seus projectes d'èxit, Los Bridgerton. Va ser ella mateixa qui va confirmar que deixa la ficció, després que li preguntessin sobre la continuïtat del personatge en una entrevista al programa britànic This Morning. Després d'assegurar que aquesta era una qüestió que li plantejaven amb molta assiduïtat, l'actriu es va pronunciar oficialment. "No, ara soc una noia Bridgerton", va assegurar. Sense haver arribat a tenir una trama de pes en la sèrie adolescent, Ashley ha decidit deixar enrere Olivia i el seu popular grup dels Intocables per implicar-se de ple amb Kate Sharma, a la qual dona vida a Los Bridgerton, i que s'ha convertit en una de les grans protagonistes de la segona temporada d'aquesta reeixida sèrie d'època.

Amazon ha ampliat considerablement el seu catàleg cinematogràfic en streaming després d’adquirir Metro-Goldwyn-Mayer. L’acord, que es va tancar el març passat per 8.500 milions de dòlars, suposa un gran impuls per a Prime Video que, a més de nodrir-se de produccions originals, anirà incorporant els milers de títols d’MGM. Entre aquesta amalgama de cintes i sèries destaca especialment la franquícia James Bond, que ja té data d’arribada a la plataforma.L’1 de maig ha estat la data triada per llançar l’ampli ventall de pel·lícules de l’agent britànic. Així doncs, en tot just dues setmanes els subscriptors del servei audiovisual podran accedir a la saga completa, des dels temps de Sean Connery fins a la més recent pentalogia liderada per Daniel Craig. Enmig, també van tenir incidència George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton i Pierce Brosnan, que van encarnar Bond en diferents etapes.Dins d’aquest repertori que s’estén al llarg de més de mig segle, destaca el debut a la plataforma d’Amazon del darrer film de la saga, No time to die, que va recaptar 774 milions de dòlars el 2021 i que va suposar el tancament de l’era de Craig. D’ara endavant li tocarà a un altre actor (o actriu) agafar les regnes d’aquesta franquícia, de la qual podrem gaudir completament en un mateix lloc. A més, també s’oferiran documentals com Bond Girls Are Forever o Everything or Nothing.